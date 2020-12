Bram van der Vlugt en Jan Kooijman maken onlinedetective

De acteurs Bram van der Vlugt, Jan Kooijman en Vajèn van den Bosch spelen de hoofdrollen in een onlinefeuilleton. Ze zijn vanaf maandag 21 december te zien in Het Kerstmoordproces. Mensen die een kaartje kopen voor het digitale vervolgverhaal over de moord op een jonge priester, krijgen dan acht dagen nieuwe getuigenissen, verklaringen en pleidooien. Op oudejaarsdag wordt de ontknoping van de zaak met de kijkers gedeeld.

Ook Louise Korthals, Matteo van der Grijn, Wim Daniëls, Kiki Schippers en Thomas Cammaert spelen mee. Het project is ontwikkeld door theaterbureau Hummelinck Stuurman en geïnspireerd op een Belgisch project: Schuld en Onschuld. Dat was eerder dit jaar een groot succes bij de zuiderburen. Een tweede reeks daarvan is in de maak.

Kaartjes voor de hele reeks kosten 15 euro en kunnen worden gekocht op www.schuldofonschuld.nl. Wie meedoet, krijgt een code waarmee alle filmpjes kunnen worden gekeken. Het is voor het eerst dat in Nederland zo’n rechtzaakspel online kan worden gevolgd.