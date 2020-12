De Jonge: tegenslag coronavaccin geen gevolgen voor Nederland

De tegenslag die farmaceuten Sanofi en GlaxoSmithKline (GSK) ervaren bij de ontwikkeling van een coronavaccin heeft niet direct gevolgen voor Nederland. Dat was “ingecalculeerd”, zegt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid en verantwoordelijk voor de bestrijding van het coronavirus.

Het nieuws is geen verrassing, aldus de bewindsman. “Juist daarom hadden we zo’n brede vaccinportfolio opgebouwd.” Het kabinet heeft bijna 60 miljoen vaccins aangekocht die van zes verschillende producenten komen.

Het vaccin van Sanofi en GSK is nog in ontwikkeling. De werking ervan is bij oudere pati├źnten minder goed dan gehoopt en dat zorgt voor vertraging. De immuunreactie van het vaccin is bij mensen boven de vijftig zwak. Het zal nu niet voor het vierde kwartaal volgend jaar op de markt komen.

In de eerste week van januari krijgt Nederland de eerste lading vaccins van Prizer/BioNTech. Het gaat om iets meer dan een half miljoen doses. Volgende week begint een campagne om mensen voor te bereiden op de vaccinatie. Dat gebeurt onder meer met spotjes op radio en televisie, laat De Jonge weten.

De campagne is ook gericht op het zorgpersoneel. Dat wordt als eerste inge├źnt, maar uit peilingen blijkt dat maar een derde zich zeker wil laten vaccineren. De minister verwacht dat als er meer informatie over de vaccins naar buiten komt dat meer mensen zullen gaan neigen naar vaccinatie. Hij denkt ook dat sociale druk zal ontstaan om te vaccineren.