GGD’en assisteren bij vaccinatie zorgmedewerkers verpleeghuizen

De gezondheidsdiensten zullen de verpleeghuizen ondersteunen bij de vaccinatie van hun zorgmedewerkers. Een verzoek daartoe van de werkgevers in de zorg is door GGD GHOR Nederland, de overkoepelende organisatie van GGD’en, ingewilligd.

Zodra het Europees Medicijn Agentschap (EMA) naar verwachting uiterlijk eind december het vaccin van BionTech/Pfizer goedkeurt, kunnen in de loop van januari zorgmedewerkers gevaccineerd worden tegen het coronavirus, aldus de GGD’en vrijdag.

Zorgmedewerkers van verpleeghuizen ontvangen daarvoor als eerste groep een uitnodiging, laat voorzitter André Rouvoet van GGD GHOR Nederland weten. De werkgevers in de zorg hebben de GGD’en donderdag om hulp gevraagd en volgens hem zijn de GGD’en bereid om te helpen. Rouvoet: “Wij zijn erg blij met het feit dat de zorgmedewerkers van verpleeghuizen in de loop van januari gevaccineerd kunnen worden tegen het coronavirus, een belangrijke stap in de strijd tegen het virus en in het beschermen van onze kwetsbaren.”

Het ministerie van VWS vroeg eerder deze maand aan de GGD’en om de zorginstellingen te ondersteunen bij de inenting van grotere groepen. Volgens de afspraken zorgen de GGD’en dat iedereen met een uitnodiging een afspraak kan maken voor het vaccineren. De zorginstellingen gaan waar mogelijk professionals leveren die, onder verantwoordelijkheid van de GGD, mensen zullen vaccineren.

Wouter van Soest, directeur van de koepelorganisatie Actiz, zegt zich te realiseren dat “GGD’en en hun medewerkers al tien maanden in de frontlinie opereren. Juist daarom zijn wij hen dankbaar dat ze hun vangnetfunctie zo oppakken om zo veel mogelijk van de mensen in de zorg zo snel mogelijk beschermd te krijgen tegen dit virus”.