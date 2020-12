Hoekstra: context partijleiderschap CDA is veranderd

Hoewel Wopke Hoekstra voor de zomer nog luid en duidelijk zei geen lijsttrekker van het CDA te willen worden, is de “context” nu anders dan toen, zegt hij. De huidige minister van Financiën wordt als een van de belangrijkste opvolgers van Hugo de Jonge genoemd. Die zei donderdag het partijleiderschap niet langer te kunnen combineren met zijn taak als coronaminister.

Hoekstra wilde vrijdag niet ingaan op de vraag of hij nu meer druk voelt om toch het leiderschap op zich te nemen. “Druk houd je met beide benen op de grond.” Eerder dit jaar werd hij ook al als favoriet gezien, maar toen zag hij er van af. Naar eigen zeggen was hij meer een bestuurder dan een politicus.

Vervolgens kwam er een lijsttrekkersverkiezing, waarin De Jonge nipt won van Pieter Omtzigt. Dat Omtzigt toen tweede werd, betekent tot dusver nog niet dat hij De Jonge automatisch opvolgt als partijleider.

Vrijdag wordt er door het partijbestuur vergaderd over hoe het nu verder moet. Hoekstra wilde voorafgaand niets kwijt over een mogelijke oplossing. “Dat is echt aan het bestuur.”