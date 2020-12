Inspectie waarschuwt voor risico’s vervoer carbid

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waarschuwt voor de risico’s van het vervoer van carbid. Dat is in trek nu, vanwege het vuurwerkverbod. Volgens de ILT is de vraag naar carbid de laatste tijd toegenomen, maar veel mensen zouden niet weten dat het een gevaarlijke stof is en dat vervoer ervan aan regels is gebonden.

Het afsteken van carbid is in de meeste delen van het land verboden, maar in streken waar de carbidtraditie al vele jaren bestaat, mag carbidschieten dit jaar gewoon doorgaan. De ILT waarschuwt dat particulieren maximaal 5 kilogram in een luchtdichte verpakking mogen vervoeren. “Carbid is een gevaarlijke stof en geeft, als het in aanraking komt met water, een zeer brandbaar gas af dat gemakkelijk tot explosies kan leiden. Blootstelling aan de buitenlucht (waar ook water in zit) kan al leiden tot gevaarlijke situaties, met name in gesloten ruimtes of verpakkingen die niet luchtdicht zijn”, aldus de inspectie.

Voor beroepsmatig vervoer en voor particulieren die meer vervoeren, worden nog meer eisen gesteld aan onder meer verpakking, voertuig en opleiding. Wie niet voldoet aan de eisen is strafbaar. De ILT en politie kunnen er op controleren.