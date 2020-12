Keijzer: geen kandidaat voor CDA-lijsttrekkerschap

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) is “onder de indruk” van het besluit van haar partijgenoot Hugo de Jonge om af te zien van het CDA-lijsttrekkerschap. Zelf is ze geen kandidaat om het van hem over te nemen. “Nee, dat ben ik niet”, zegt de bewindsvrouw desgevraagd.

Keijzer deed eerder dit jaar wel een gooi naar het lijsttrekkerschap, maar kreeg niet meer dan 11 procent van de leden achter zich. Zij schaarde zich vervolgens achter Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, die in de tweede ronde nipt verloor van minister De Jonge. Wie het CDA wel moet gaan leiden bij de verkiezingen in maart “is aan de partij”.

De twee CDA-bewindslieden verschillen de laatste tijd steeds opzichtiger van mening over de corona-aanpak van het kabinet. Keijzer pleit voor versoepeling, met name voor de zwaar getroffen horeca, zorgminister De Jonge wil daar niets van weten. Maar bij Keijzer overheerst nu vooral “respect” voor het besluit van haar partijgenoot om “landsbelang voor partijbelang, voor eigenbelang” te plaatsen.