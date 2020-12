‘Meerderheid kinderen vond onderwijs voor coronacrisis beter’

Meer dan de helft van de kinderen in de wereld, 61 procent, vond het onderwijs in hun land beter voordat de coronacrisis uitbrak. Dat maakt Terre des Hommes op uit de resultaten van een onderzoek onder ruim 26.000 kinderen van acht tot zeventien jaar in 137 landen, waaronder Nederland.

Van de ondervraagde kinderen zegt 41 procent dat hun familie sinds de corona-uitbraak minder geld heeft en 20 procent meldt zelfs minder te eten te hebben. Bepaalde groepen zijn extra getroffen: 38 procent van migrantenkinderen in de verschillende landen zegt minder te eten te hebben sinds de pandemie losbarstte.

Zo’n 9 procent van de ondervraagde kinderen voelt zich sinds de corona-uitbraak thuis minder veilig. Meer dan een vijfde, 21 procent, zegt dat de toegang tot medische hulp achteruit is gegaan, aldus de kinderhulporganisatie.

Ruim de helft van de kinderen, 56 procent, zegt dat ze sinds het begin van de crisis minder met hun vrienden praten dan dat ze zouden willen.

Toch zien veel kinderen ook positieve kanten: ze voelen minder stress door school en zijn blij met de verminderde milieuvervuiling.