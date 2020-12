OM: verdediging Holleeder gaat ‘te kort door de bocht’

De verdediging van Willem Holleeder is vorige week “te kort door de bocht” gegaan bij de pogingen moordverdenkingen tegen hun cliënt van tafel te krijgen. Dat stelde het OM vrijdag tijdens Holleeders beroepszaak voor het gerechtshof in de rechtbank op Schiphol.

De aanklagers reageerden op het verweer dat advocaat Sander Janssen vorige week voerde tegen de beschuldiging dat Willem Holleeder verantwoordelijk is voor de moordaanslag op crimineel John Mieremet in 2002 en de moord op Cor van Hout begin 2003 in Amstelveen. Volgens Janssen is justitie met die beschuldiging bij zijn cliënt aan het verkeerde adres. Om dat te onderstrepen, bracht hij uitvoerig andere, mogelijke scenario’s over het voetlicht.

Maar in de ogen van het OM heeft Holleeders verdediging daarbij “te zwart-wit geoordeeld” en te weinig oog gehad “voor de complexere werkelijkheid”. Volgens het OM wordt de redenering van Holleeders verdediging vooral gekenmerkt “door de charme van de eenvoud: Holleeder kwam nauwelijks voor in de dossiers van die tijd, dus speelde hij geen rol van betekenis.”

De aanklagers benadrukten dat Holleeder ook in die jaren “wel degelijk” werd genoemd als prominente figuur in de Amsterdamse onderwereld, “ook in relatie tot liquidaties”. Dat zijn verdediging de aanwijzingen negeert dat Holleeder zich ook in de periode van 2000 tot 2003 nadrukkelijk in het criminele milieu manifesteerde, noemde het OM “onterecht”.

Volgens het OM hebben Holleeders raadslieden ook “tendentieus” en ongenuanceerd geoordeeld over de gang van zaken rond de afwikkeling van de criminele erfenis van Cor van Hout, partner van Holleeders zus Sonja. Daarbij hebben zij “een door FIOD-onderzoek niet bevestigd scenario” als vaststaand gepresenteerd en de zussen van Willem Holleeder verweten te hebben gelogen. Maar volgens de aanklagers is “uit niets” gebleken dat aan de belastende verklaringen van de zussen over hun broer moet worden getwijfeld.

De beroepszaak gaat in januari verder met de verhoren van Peter la S. en Fred R. Zij hebben als kroongetuigen in het grote liquidatiepassage Passage belastend verklaard over de rol van Holleeder bij een deel van de liquidaties waarvoor hij vorig jaar een levenslange gevangenisstraf kreeg.