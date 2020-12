Petitie voor snelle opening horeca bijna 80.000 keer ondertekend

De petitie voor een snelle en veilige opening van de horeca is inmiddels 77.000 keer ondertekend. Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) roept zijn achterban op om de oproep “meer steun en snel open” te blijven ondersteunen. De komende twee maandagen zal KHN op ludieke wijze aandacht blijven vragen voor de problemen.

Volgens KHN staat de horeca door de coronamaatregelen op omvallen. De steunpakketten vanuit de overheid zijn onvoldoende. De sector vraagt specifiek om twee dwingen. Dat zijn extra financiële steun en een concreet perspectief op heropening, inclusief datum.

Maandag was in Den Haag een protestmanifestatie, waarbij KHN de campagne met de naam #BlackMonday lanceerde. ’s Avonds werden bij meerdere cafés de lichten ontstoken als symbolisch signaal. Volgens KHN was die actie een groot succes en is de roep niet alleen in Den Haag, maar in heel Nederland gezien en gehoord.

Ook de komende maandagen zal KHN op ludieke wijze aandacht vragen voor #BlackMonday. Zo zal aankomende maandag de kerstsingle, De horeca viert Kerst, worden gedeeld. Een week later zal een reeks ludieke kerstwensen worden uitgebracht.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de petitie minstens 100.000 keer wordt ondertekend. Op 12 januari, de door KHN gewenste openingsdag van de horeca, wordt deze dan officieel aangeboden aan leden van de Tweede Kamer.