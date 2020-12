Politie zet tijdens jaarwisseling fors meer agenten in

De politie zet tijdens de komende jaarwisseling in het hele land “fors meer” agenten in om de orde te handhaven, laat de landelijke korpsleiding weten. Concrete aantallen noemt de politie niet en in de ene regio zullen meer agenten op de been zijn dan in het andere gebied.

Aanleiding voor de extra inzet is volgens de politie zowel het vuurwerkverbod als het “maatschappelijke ongenoegen” in de samenleving. “Mensen zijn de coronabeperkingen beu en hebben een uitlaatklep nodig. De evenementen die normaal voor vertier en afleiding zorgen, zoals de aftelmomenten en de vreugdevuren, kunnen niet doorgaan en de horeca is dicht.” Toch zijn de beperkingen belangrijk, benadrukt de politie. “We doen het met elkaar zodat de zorg niet overbelast raakt.”

Tijdens een gewone jaarwisseling zijn volgens de politie duizenden agenten op de been. “Het is een hoogrisico-evenement met van oudsher forse inzet, maar de vorm verschilt per regio. In Den Haag is het een ander verhaal dan in Limburg, daar is niet één mal op te leggen.”

De hoofdcommissaris van de politie in Amsterdam zei tegen AT5 dat in zijn gebied twee keer zo veel agenten worden ingezet als vorig jaar. In Rotterdam gaan evenveel agenten de straat op als voorgaande jaren. De horeca is gesloten, dus er is geen uitgaanspubliek, aldus een woordvoerster. Verwacht wordt dat de drukte zich verschuift naar de wijken, waar de gemeente onder meer jongerenwerkers inzet.