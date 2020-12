Politievakbond: genoeg inzet bij jaarwisseling goede zaak

Volgens politievakbond ACP is het “belangrijk” en “een goede zaak” dat er tijdens de jaarwisseling voldoende politiemensen aan het werk zijn, zegt voorzitter Gerrit van de Kamp. “Het is logisch dat dit gebeurt gezien de bijzondere omstandigheden. De politie neemt de voorbereidingen voor oud en nieuw heel serieus.”

Vrijdag liet de landelijke korpsleiding weten dat er tijdens de jaarwisseling in het hele land “fors meer” agenten ingezet worden om de orde te handhaven. Aanleiding voor de extra inzet is zowel het vuurwerkverbod als het “maatschappelijk ongenoegen” in de samenleving wegens coronabeperkingen.

Hoewel er bij de politie sprake is van hoge werkdruk en onderbezetting begrijpt Van de Kamp de extra inzet wel. “Oud en nieuw is van oudsher een nacht waarin veel capaciteit wordt ingezet. Politiemensen zelf vinden het ook belangrijk dat ze met voldoende mensen aanwezig zijn. Belangrijk is wel dat ze in de periode erna voldoende rust krijgen.”