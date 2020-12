Toename aantal VPN-gebruikers dankzij explosieve stijging cyber crime

Het aantal gevallen van cyber crime neemt hard toe. Tussen januari en september dit jaar hebben al 7500 slachtoffers aangifte gedaan van ransomware, malware of een DDoS-aanval. De belastingdienst heeft ondertussen al 150.000 meldingen binnen over phishingmails en -apps die namens hen zijn verstuurd – een veel groter aantal dan de jaren hiervoor. De toename van cybercriminaliteit verklaart wellicht deels de grote toename van het aantal VPN-gebruikers; we letten steeds beter op of we online wel veilig zijn.

Toename bewustzijn veilig internetten

Recentelijk bleek nog uit onderzoek in opdracht van de Rijksoverheid dat veel mensen zich niet bewust zijn van de gevaren op internet. Maar daar staat een andere groep tegenover. Er zijn ook steeds meer mensen die zich juist heel bewust zijn van het belang van veilig internetten. En dat is ook niet gek. We doen inmiddels vrijwel alles online: bankieren, shoppen, het uitwisselen van persoonlijke informatie. Het is geen prettig idee dat die gegevens ineens op straat kunnen liggen.

Gevolgen van cybercrime

De gevolgen van cyber crime kunnen groot zijn. Een bankrekening die wordt geplunderd, leningen en uitkeringen die op jouw naam worden aangevraagd. Verlies van data omdat je harde schijf gegijzeld wordt. Het kan heel lang duren voordat die schade is hersteld. Ook op emotioneel vlak kan het zeer belastend zijn. Uit een onderzoek van de NSCR dat vorig jaar werd gepubliceerd blijkt dat slachtoffers van cybercrime vaak nog lang het gevoel hebben dat ze nergens meer veilig zijn.

VPN, unieke wachtwoorden en updates

Meer dan genoeg reden dus, om iets aan je online beveiliging te doen. Ethische hackers adviseren uiteraard dat je unieke wachtwoorden gebruikt, en tweestapsverificatie. Ook het updaten van je software is belangrijk, het maken van back-ups, en het installeren van goede antivirussoftware. Maar daarnaast kan een VPN veel schelen. Online veiligheid heeft niet alleen te maken met de site die je bezoekt, maar ook met je (wifi-)verbinding. Als iemand je unieke, zorgvuldig gekozen wachtwoord onderweg onderschept, schiet het nog steeds niet erg op.

VPN: hoe het werkt

Een VPN, ofwel een Virtual Private Network, zorgt ervoor dat al jouw internetverkeer via een versleutelde tunnel wordt verstuurd. Je IP-adres en locatie zijn niet langer voor iedereen zichtbaar. Een VPN wordt vaak gebruikt om anoniem te kunnen internetten, maar die versleutelde tunnel maakt het ook moeilijker voor hackers en cybercriminelen om je te vinden. Dat is ook een groot voordeel als je weleens gebruik maakt van openbaar wifi.

Het beste VPN

Er is veel discussie over wat het beste VPN is. Je kan kiezen uit meer dan 100 diensten, en elke aanbieder heeft zo zijn sterke en minder sterke kanten. Het ligt er maar net aan wat je wil: beveiliging van het aller-, allerhoogste niveau? Of beveiliging die voldoende is voor jouw risicoprofiel én gebruiksgemak?

Verschillen tussen VPN-aanbieders

Het is in ieder geval niet nodig om de hoofdprijs te betalen; ook goedkope aanbieders kunnen goede service bieden. (Gratis daarentegen, kan je beter niet doen. Dan betaal je meestal met je privacy.) Daarnaast is het verstandig om te kiezen voor aanbieder met servers in Nederland, en zonder hoofdkantoor in een land zit waar de overheid de neiging heeft mee te kijken – die hebben misschien minder de neiging je rekening te plunderen, maar ook die hoeven niet alles van je te weten.