‘Twee derde wil gehele lockdown om toenemend aantal besmettingen’

Twee derde van de Nederlanders vindt dat Nederland een paar weken in lockdown moet vanwege het toenemend aantal coronabesmettingen. Dat meldt Hart van Nederland, dat ruim 4600 deelnemers van het Hart van Nederland-panel erover ondervroeg. Een lockdown wordt door de meerderheid van de ondervraagden gezien als de beste oplossing nu de besmettingscijfers niet dalen.

Nederlanders lijken bereid te zijn om het een en ander in te leveren, schrijft Hart van Nederland. Zo’n 71 procent heeft het ervoor over om de feestdagen alleen thuis door te brengen, als dat de verspreiding van het coronavirus stopt. Bij panelleden boven de 50 jaar is die bereidheid iets hoger, 81 procent.

Het Hart van Nederland-panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.