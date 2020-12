Aantal winkels niet bereikbaar na explosie Poolse winkel

Een aantal winkels in het winkelcentrum Beverhof in Beverwijk is zaterdagochtend niet bereikbaar vanwege het politieonderzoek na opnieuw een explosie bij de Poolse supermarkt daar. Dat meldt de veiligheidsregio. De schade aan de winkel is groot. De gevel is naar beneden gekomen en de glazen pui is beschadigd. De omgeving is afgezet.

Ook is de Breestraat, waar de winkel aan ligt, is niet open voor doorgaand autoverkeer.

Dezelfde supermarkt in Beverwijk werd woensdag ook al getroffen door een explosie.