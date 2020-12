Acties 50PLUS tegen jarenlang koopkrachtverlies gepensioneerden

Ouderenpartij 50PLUS zet de komende week acties op touw om te protesteren tegen het koopkrachtverlies dat gepensioneerden al jarenlang treft. Hoewel er in 2021 waarschijnlijk geen pensioenkortingen komen, is dat volgens de partij niet genoeg. Lijsttrekker Liane den Haan zegt zaterdag op een ledenvergadering dat er meer moet gebeuren. “De maat is vol. Ouderen zijn er sinds 2008 maar liefst 20 procent op achteruitgegaan.”

Volgens Den Haan zien meer dan 3 miljoen gepensioneerden dat hun pensioen, waar ze lang voor gespaard hebben, steeds minder waard wordt. “Alles is flink duurder geworden: boodschappen, woninghuur, energie, zorgkosten en gemeentelijke lasten. Gelukkig zijn er mensen die goed kunnen rondkomen van de AOW en hun aanvullend pensioen. Maar er is een steeds grotere groep mensen die het water aan de lippen staat. We zien zelfs dat mensen zorg mijden.”

Den Haan noemt het tijdelijk van tafel schuiven van de pensioenkortingen volgend jaar een verkiezingsstunt van minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken). Hij moet met meer over de brug komen, vindt de partij. De 50PLUS-leider wil dat het kabinet de rekenregels voor het huidige stelsel “bij het oud vuil zet”. Volgens haar valt met de huidige “extreem laag gehouden rekenrente” geen pensioen op te bouwen. “Ik roep hem op de constante dreiging van kortingen voor eens en voor altijd weg te halen.” Ook wil 50PLUS dat de pensioenen weer ge├»ndexeerd worden, zodat ze meestijgen met de inflatie.

Een afvaardiging van de ouderenpartij zal naar Den Haag gaan om te protesteren. Lokale acties zijn afhankelijk van de coronamaatregelen, die mogelijk worden aangescherpt, zegt een woordvoerster. Ouderen in het land kunnen in ieder geval digitaal hun proteststem laten horen.