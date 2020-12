Actievoerders Extinction Rebellion opgepakt in Den Haag en Breda

De politie heeft zaterdag meerdere actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden in Den Haag en in Breda. In Den Haag gaat het om ongeveer twaalf tot veertien actievoerders. In Breda om twee. Dat melden de betreffende politiekorpsen zaterdag.

In Den Haag hadden de actievoerders bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat spandoeken opgehangen met onder meer een temperatuurgrafiek om aandacht te vragen voor het klimaat. Ook deelden actievoerders flyers uit. Omdat de actievoerders hun actie niet wilden beƫindigen, zoals de politie vroeg, zijn ze aangehouden.

In Breda werden de twee opgepakt toen de demonstrerende klimaatactivisten op een plek waar ze niet mochten demonstreren een kruispunt blokkeerden.