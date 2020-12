Another Round (Druk) beste Europese film 2020

De film Another Round (Druk), een Nederlandse coproductie met Denemarken en Zweden, is gekozen tot beste Europese film van 2020. Dat werd bekendgemaakt tijdens de 33ste uitreiking van de Europese filmprijzen. De uitreiking was vanuit Berlijn via een livestream te volgen. Regisseur Thomas Vinterberg sleepte ook de prijs voor beste Europese regisseur in de wacht.

Samen met Tobias Lindholm kreeg Vinterberg ook de prijs voor beste Europese scenario. Mads Mikkelsen werd gekozen tot beste Europese acteur vanwege zijn rol in de film. Paula Beer werd uitgeroepen tot beste Europese actrice voor haar rol in Undine.

Berlin Alexanderplatz, een Nederlandse samenwerking met Duitse producenten, was ook genomineerd voor beste Europese film. De productie sleepte wel de award voor beste filmmuziek binnen.

Halina Reijn greep naast de Discovery Award, de prijs voor de beste Europese debuutfilm. Reijn was met haar regiedebuut Instinct genomineerd. Instinct was de eerste lange speelfilm van de Nederlandse actrice. De film, met Carice van Houten in de hoofdrol, gaat over een psychologe die gevoelens ontwikkelt voor een van haar patiënten, een tbs’er. De Discovery Award ging uiteindelijk naar de Italiaanse regisseur Carlo Sironi. Hij maakte zijn debuut met de film Sole.