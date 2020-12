Een bestuurder van een passagiersbus is zaterdag in Weidum om het leven gekomen nadat hij van de weg was geraakt en met zijn bus in de sloot was terechtgekomen. Twee van de vier passagiers raakten lichtgewond.

De chauffeur overleed ter plaatse. Volgens de politie waren geen andere weggebruikers bij het ongeval betrokken. Hoe het heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk.

Het ongeval gebeurde aan de Hegedyk in de Friese plaats iets na 20.00 uur