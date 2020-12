Foodwatch noemt Nutella Cups van Ferrero ‘meest misleidend’

Nutella Cups van Ferrero krijgt van de organisatie Foodwatch het Gouden Windei. De organisatie, die zichzelf voedselwaakhond noemt, organiseert elk jaar de verkiezing van het “meest misleidende” voedingsproduct.

33 procent van de 10.000 mensen die hebben meegedaan aan de publieksverkiezing heeft gestemd op de portieverpakking van dit broodbeleg. De losse portieverpakkingen zijn de stemmers een doorn in het oog. “Consumenten zijn zich steeds meer bewust van de gevaren voor en de belasting van plastic op het milieu. Beelden van de ‘plastic-soep’ in de wereldzeeën en dieren die verstrikt raken in plastic gaan de wereld over. De roep om minder plastic verpakkingen wordt sterker”, aldus Foodwatch.

Vorig jaar was het Gouden Windei voor Kleine Keuken Chocopasta voor baby’s, in 2018 won Smartwater van Coca-Cola. Genomineerden passen vaak hun product aan naar aanleiding van een nominatie, zo is in het verleden gebleken.

Het Gouden Windei is dit jaar voor de elfde keer uitgereikt. In de afgelopen jaren hebben meer dan 110.000 consumenten hun stem uitgebracht.