Hoekstra: keuze uit overtuiging om CDA te gaan leiden

Wopke Hoekstra zegt dat de keuze om zich beschikbaar te stellen als lijsttrekker voor het CDA “een keuze uit overtuiging is”. Maar eigenlijk kon hij ook geen andere keuze maken toen het partijbestuur “een klemmend beroep” op hem deed, omdat hij veel aan het CDA en aan Nederland te danken heeft. Het land verkeert “ín een fase waarin je geen nee kan zeggen”, zei Hoekstra zaterdag in een toelichting op het partijbureau van de christendemocraten in Den Haag.

Het verzoek kwam voor hem als “een grote verrassing, een donderslag bij heldere hemel”. Hij heeft voordat hij instemde overlegd met zijn gezin. Zijn vrouw was meteen enthousiast. Dat hij zich in het voorjaar niet kandidaat stelde en nu opeens wel, komt volgens hem onder meer door de andere omstandigheden. Nederland staat er nu slechter voor met meer schade door de aanhoudende coronagolf en destijds waren er andere kandidaten, zegt hij. Ook vond hij Hugo de Jonge, die donderdag terugtrad, een heel goede lijsttrekker.

Door de coronacrisis zitten veel mensen met grote onzekerheden, stelt Hoekstra. Hij hoopt nieuwe perspectieven te bieden en dat samen met alle andere CDA’ers te doen, in het kabinet, in het parlement, maar ook met de mensen in het land. Het belangrijkste voor de partij is om nu eenheid en saamhorigheid te tonen. Ook zonder corona staat Nederland volgens hem voor grote uitdagingen.

Het is zijn ambitie om met het CDA de grootste te worden maar in ieder geval dertig zetels te halen bij de verkiezingen in maart. Volgens hem hoort dat aantal bij een partij als het CDA, die altijd verantwoordelijkheid heeft genomen en neemt. Het CDA staat nu in de peilingen op ongeveer de helft daarvan. Met zo’n korte tijd wordt dat hard werken, beaamt Hoekstra. “Er moet veel gebeuren.”

De leden van het CDA kunnen zich op 9 januari uitspreken over de kandidatuur van Hoekstra en de andere kandidaten op de lijst.