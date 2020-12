IC-voorzitter Gommers zeer kritisch over coronabeleid

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) en lid van het Outbreak Management Team (OMT), is zeer kritisch over de corona-aanpak. “We hebben heel hard gewerkt, ons best gedaan. Maar het testbeleid had beter gemoeten, we keken met te smalle blik naar de crisis, ook binnen het OMT. De landelijke patiëntenspreiding werkt knudde”, zegt hij in een interview met het AD.

Het OMT-lid stelt dat er ook sneller moet worden ingegrepen als het virus oplaait. “Ik ben een ongeduldige intensivist natuurlijk, maar ik snap er niks van: eerst is er kabinetsberaad op vrijdag, op zondag in het Catshuis is er weer overleg en dan moet het tot dinsdag duren tot er een besluit valt dat weer later ingaat. Het virus houdt daar geen rekening mee. Als ik zolang twijfel op een IC dan is een patiënt al overleden.”

De NVIC-voorzitter vindt dat het landelijke spreidingscentrum ziekenhuizen soms in de weg zit. “Kijk: wij intensivisten kennen elkaar, de lijntjes zijn kort. Normaal gesproken werkt het zo: als ik een probleem heb in Rotterdam bel ik collega Armand Girbes van het AMC en regelen we het. Sinds het voorjaar zit de landelijke club, de LCPS, ertussen en gaat het soms veel stroperiger. Laatst nog moesten we op vrijdagavond zelf gaan bellen om twintig patiënten geplaatst te krijgen. Waardeloos.”

Gommers zegt dat premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid anders zouden moeten omgaan met de persconferenties die ze houden over het coronavirus.” Tijdens de persconferenties komen telkens alleen maatregelen, maar er komt geen echt verhaal. Ik gun de ministers dat ze meer doen wat ik doe. Het is nu allemaal weinig transparant. Er is een routekaart voor lockdown-maatregelen, maar hoe we afschalen is niet duidelijk. Ik weet niet waarom dat ontbreekt, misschien vrezen ze dat ze met meer uitleg ook meer munitie aan de oppositie geven?”

Gommers onthult dat hij een paar keer heeft overwogen uit het OMT te stappen. “Sommige leden voelden zich te weinig gehoord. Neem die mondkapjes. Wij zeiden al snel: ‘doe dat nou’, maar anderen twijfelden dan weer. Bij sneltests zie je vergelijkbare discussies: de microbiologen en virologen willen precisie, dat snap ik. Een test moet perfect zijn voor hen. Meer praktische artsen zoals ik zeggen dan: zet ze in zodra het kan, alles kan helpen. Aan het begin ging ik dan ruzie zitten maken, maar dat was de oude Diederik. Nu probeer ik het diplomatieker mijn kant op te krijgen.”