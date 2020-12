In Nederlandse ziekenhuizen nu 1723 coronapatiënten, 481 op ic’s

Het aantal coronapatiënten dat wordt behandeld in de ziekenhuizen is met 42 gestegen ten opzichte van een dag eerder, in totaal zijn het er nu 1723. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

Van hen liggen 1242 mensen op de verpleegafdelingen, 33 meer dan een dag eerder. Op de ic’s liggen 481 coronapatiënten, negen meer dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 510 patiënten op de ic’s met niet-coronagerelateerde klachten, 37 minder dan de dag ervoor.

De totale ic-bezetting is daarmee 991, dat zijn er 28 minder dan een dag geleden. Verpleegafdelingen hebben in de afgelopen 24 uur 247 coronapatiënten opgenomen, intensive cares 37.

In de afgelopen 24 uur zijn veertien patiënten verplaatst tussen de regio’s, waarvan drie ic-patiënten.

Het aantal coronapatiënten dat wordt behandeld in de ziekenhuizen schommelde de afgelopen week of twee rond de 1700, soms iets erboven, soms iets eronder.