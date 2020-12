Marijnissen: alleen in kabinet dat ongelijkheid flink verkleint

De Socialistische Partij wil deelnemen aan een volgend kabinet, maar doet dat alleen als “de nieuwe regering de ongelijkheid flink gaat verkleinen”. SP-leider Lilian Marijnissen zei zaterdag op een digitaal partijcongres dat “de SP geen aanschuifpartij is. Regeren is voor ons geen doel maar een middel. Een volgende regering zal een sociaal antwoord moeten hebben op de coronacrisis.”

Marijnissen wees erop dat de sociale ongelijkheid tijdens de coronacrisis alleen maar erger is geworden. Het is aan een volgend kabinet om “de boel niet nog verder kapot te bezuinigen, maar te investeren in dat wat van ons allemaal is”, zei Marijnissen. Ze doelde onder meer op de zorg, de huizenmarkt, het onderwijs en arbeidsmarkt. De SP wil onder meer dat in de zorgsector samenwerking in de plaats komt van concurrentie. Ook de economie moet “eerlijker en democratischer” en daarin moet de mens centraal staan. “Geen wegwerpeconomie meer die onze wereld kapot maakt.”

“Marktdenken heeft ons uit elkaar gedreven. Het neoliberalisme heeft mensen tegen elkaar opgezet. Daar moeten we nu mee stoppen. Tien jaar Rutte heeft gezorgd voor een tweedeling, in plaats van een samenleving. Dat gaan wij anders doen.” Al eerder liet Marijnissen doorschemeren dat de SP, die zich vaak als tegenpartij laat gelden, wel degelijk bereid is om regeringsverantwoordelijkheid te nemen.

Afgelopen week nog toonde de SP al een samenwerkende grondhouding door een akkoord te sluiten met landbouwminister Carola Schouten over de stikstofaanpak. Met de aanpassingen – samen met de SGP en 50PLUS – verzekerde het kabinet zich van voldoende steun in de Eerste Kamer. Het was de eerste keer dat de SP zich op zo’n belangrijk terrein inliet met een compromis. Andere linkse partijen waren ontstemd, omdat de verbeteringen niet voldoende zouden zijn. De SP vindt de nieuwe wet wel beduidend beter geworden.