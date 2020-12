Noodverordening buitengebied Tilburg weer ingetrokken

De noodverordening die zaterdagochtend inging voor het gebied Wijkevoort bij Tilburg is rond de middag weer ingetrokken. Burgemeester Weterings van Tilburg had de noodtoestand voor het buitengebied afgekondigd, omdat er twee vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog waren gevonden. De bommen zijn weggehaald en worden later zaterdag elders onschadelijk gemaakt.

De bewoners van vijf eerder ontruimde woningen kunnen weer naar huis terug. Zij moesten tijdelijk hun woningen verlaten wegens explosiegevaar. Met het ruimen van de bommen, in de Tweede Wereldoorlog afgeworpen door geallieerde vliegtuigen, werd om 07.00 uur begonnen. Rond 11.15 uur was de klus in Wijkevoort, vlakbij vliegbasis Gilze-Rijen, geklaard.