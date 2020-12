‘Ook dit jaar zeer waarschijnlijk geen witte kerst’

Een witte kerst lijkt er ook dit jaar niet in te zitten. In de aanloop naar de feestdagen daalt de temperatuur iets maar niet genoeg voor een laagje sneeuw, voorspelt Weeronline.

Na de vorst van afgelopen week is het de komende dagen zacht decemberweer. Na het weekend komt de temperatuur op sommige plekken zelfs uit op dubbele cijfers.

Alle hoop is daarom gevestigd op de laatste week voor kerst. De temperatuur zet dan een daling in waarmee een einde komt aan het zachte weer. Volgens de huidige berekeningen komt de temperatuur uit tussen 4 en 8 graden. Normale waarden voor deze tijd van het jaar maar niet genoeg voor vorst of sneeuw. Alleen in een heldere nacht kan het volgens het weerbureau gaan vriezen. Wel is kans op wat neerslag in de vorm van regen.

Verandert er niks aan de huidige weersverwachting en valt er inderdaad geen sneeuw, dan wordt het de tiende groene kerst op rij.