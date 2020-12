Organisaties willen een miljard euro voor woonvormen voor ouderen

Een volgend kabinet moet een miljard euro investeren in (collectieve) woonvormen voor ouderen. Dat staat in het manifest Waardig Ouder Worden 2.0, waarin tien maatregelen staan om de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren.

Het initiatief wordt gesteund door dertien organisaties. Het gaat onder meer om vakbond CNV, ChristenUnie, ondernemersorganisatie Bouwend Nederland, de vereniging van woningcorporaties Aedes en seniorenorganisaties Kbo-Pcob en Koepel Gepensioneerden.

Het is een vervolg op het manifest Waardig Ouder Worden uit 2017. Volgens het manifest is sindsdien veel bereikt, maar moet op sommige punten iets extra’s gebeuren zoals nieuwe woonconcepten voor ouderen. Gemeenten zouden verplicht moeten worden voldoende woningen voor ouderen te bouwen.

Volgens de initiatiefnemers moet de samenleving de waarde inzien van ouder worden. “De huidige coronacrisis laat helaas zien dat ouderen soms makkelijk worden afgeserveerd als last, drempel of kostenpost. Dat moeten we niet willen”, staat in het manifest.

Aandacht voor ouderen is nodig, zegt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers in het AD, zeker in de coronacrisis. “Ouderen zijn afgeschilderd als ‘dor hout’. Dat is een harde kwalificatie voor de generatie die ons land heeft opgebouwd.” Segers ziet dat de solidariteit onder druk komt te staan door de coronacrisis. “Generaties worden tegen elkaar uitgespeeld.”

De organisaties pleiten voor een maatschappelijke dialoog tussen generaties om de kloof te overbruggen. Verder moeten mantelzorgers en vrijwilligers beter beloond en gestimuleerd worden en moet er meer geld komen voor passende en palliatieve zorg.