De politie heeft vrijdag zwaar illegaal vuurwerk gevonden in de slaapkamer van een 17-jarige jongen in Zierikzee. De jongen had 120 zogenoemde cobra’s opgeborgen in een doos onder zijn bed. De verdachte is aangehouden en wordt verhoord.

Agenten hadden informatie gekregen dat er mogelijk illegaal vuurwerk in de woning lag. Cobra’s hebben volgens de politie een “gigantische kracht en impact” en zijn levensgevaarlijk. Het vuurwerk is in beslag genomen en vernietigd.