Rol van geslacht amper onderzocht in coronamedicijnstudies

Verschillen tussen mannen en vrouwen blijven onderbelicht in onderzoeken naar mogelijke medicijnen tegen het coronavirus. Dat stellen onderzoekers van het Maastricht UMC+ vast na een analyse van dertig studies. Volgens de wetenschappers is een dergelijke ‘one-size-fits-all’-benadering niet meer van deze tijd en kan sekse juist van invloed zijn op het ziekteverloop en herstel van een coronapatiënt.

Mannen sterven namelijk vaker aan het coronavirus, stellen de onderzoekers. Nu krijgen alle coronapatiënten dezelfde behandeling, zegt intensivist Bas van Bussel van het UMC+, terwijl er wel degelijk verschillen te zien zijn tussen mannelijke en vrouwelijke patiënten. “Vrouwen op de intensive care herstellen bijvoorbeeld sneller dan mannen als het gaat om orgaanfalen”, stelt Van Bussel. “Ook kunnen behandelingen beter werken bij het ene geslacht dan bij het andere, waardoor mogelijk kan worden voorkomen dat iemand op de IC belandt.”

De Maastrichtse onderzoekers analyseerden studies die het gebruik van verschillende medicatie tegen corona onder de loep namen, zoals remdesivir en hydroxychloroquine. In een kwart van de studies waren er onder de onderzoekspopulatie twee keer meer mannen dan vrouwen.

Ook had geen van de studies vooraf als doel de verschillen in effectiviteit voor mannen en vrouwen te onderzoeken. Slechts een keer werd achteraf een extra analyse gedaan. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in EClinicalMedicine, onderdeel van het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.