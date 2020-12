Topdirigent Van Zweden viert 60e in Concertgebouw zonder publiek

Topdirigent Jaap van Zweden, chef van het New York Philharmonic en van het Hong Kong Philharmonic, viert zaterdag zijn zestigste verjaardag in het Concertgebouw in Amsterdam.

Het programma NTR ZaterdagMatinee presenteert de in Amsterdam geboren maestro daar met het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor in een uitvoering van Beethovens opera Fidelio. De concertante uitvoering zal in de Grote Zaal via de radio, NPO Radio 4, ten gehore worden gebracht vanaf 14.15 uur. Het complete concert zal op zondagavond vanaf 19.10 uur via televisie, NPO 2, nog eens worden uitgezonden.

Fidelio oder Die Eheliche Liebe is de enige opera die Ludwig van Beethoven schreef. De première vond plaats in 1805 in Wenen. Het is deze maand 250 jaar geleden dat Beethoven werd geboren. Aanvankelijk werd echter voor de verjaardag de Götterdämmerung van Richard Wagner overwogen, maar dat is onder de huidige coronaregels niet te doen. Zelf voor het betreden van het podium zijn regels.

De coronabeperkingen maken ook dat Van Zweden het concert alleen met musici en technici beleeft, zelfs familie en vrienden van de jarige job kunnen er niet bij zijn.