Aangespoelde blauwe haai weer in zee uitgezet

Een blauwe haai die zaterdagmiddag aanspoelde bij de Zuid-Hollandse badplaats Ouddorp is zaterdagavond na een bezoekje aan Diergaarde Blijdorp in Rotterdam weer uitgezet in zee. Reddingswerkers probeerden het dier van 1,86 meter lengte ’s middags al in zee te krijgen, maar diverse pogingen mislukten.

Het reddingsteam Zeedieren vervoerde na de mislukte terugzetpogingen de haai in een dolfijnenkist met zuurstoftank naar Rotterdam. In Blijdorp werd het beest ondergebracht in de vissenquarantaine van het Oceanium. De haai werd onderzocht door een dierenarts, bleek in redelijke conditie en had geen zichtbare verwondingen. Na overleg met diverse deskundigen werd besloten met een boot van de KNRM hem naar open zee te brengen. “De haai heeft zo de beste overlevingskansen. We hebben er vertrouwen in dat de blauwe haai in open zee zijn weg vindt”, aldus Blijdorp.

Het is volgens Blijdorp erg bijzonder dat een blauwe haai levend is aangespoeld aan de Nederlandse kust. Ze komen van nature niet voor in de Noordzee maar in gematigde en subtropische diepzee├źn. Hoe het dier hier verzeild is geraakt, is niet bekend.