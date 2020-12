‘Aanvullende maatregelen nodig na instellen lockdown Duitsland’

Nu Duitsland heeft besloten dat er vanaf woensdag een lockdown geldt, kan Nederland niet achterblijven en zijn aanvullende maatregelen nodig. Dat zegt Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad.

“Het is mijns inziens onvermijdelijk dat we ons in Nederland ook bezinnen op aanvullende maatregelen. Het verschil met Duitsland wordt anders te groot”, aldus Bruls, die ook burgemeester is van Nijmegen.

“Wij adviseren onze inwoners dringend, net zoals de voorbije weken, om drukte te vermijden en op rustige tijden en zo mogelijk online bij lokale winkeliers te kopen. Onze oosterburen zouden dan wel naar ons land kunnen komen om hun kerstinkopen te doen. Dat is niet uit te leggen en ongewenst. Uiteraard is het aan het kabinet om te beslissen over aanvullende maatregelen.”

Een woordvoerster van Bruls kon niet zeggen aan wat voor soort maatregelen hij dacht.

De Veiligheidsregio Limburg-Noord volgt de ontwikkelingen bij de oosterburen nauwlettend. De steden Venlo en Roermond zijn zeer in trek bij het Duitse publiek. De kans bestaat dat de Duitsers massaal hier boodschappen gaan doen. Voorzitter Antoin Scholten van de Veiligheidsregio Limburg-Noord “volgt het met zeer veel belangstelling”, aldus een woordvoerder. “En de situatie in Duitsland en de gevolgen voor ons staan dan ook hoog op de agenda van het veiligheidsberaad van maandagavond. Dat beraad brengt vervolgens een advies uit aan het kabinet en het besluit vernemen we dan van het kabinet.”

Van 16 december tot 10 januari moeten in Duitsland veel bedrijven de deuren sluiten en ook scholen moeten in principe dicht. Bondskanselier Angela Merkel zei na spoedoverleg dat de bestaande maatregelen onvoldoende effect hebben gehad. In Duitsland is al weken een gedeeltelijke lockdown van kracht. Toch worden dagelijks nog steeds tienduizenden nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Ook overleden er veel mensen aan Covid.

Duitsers krijgen ook tijdens de feestdagen te maken met de gevolgen van de nieuwe maatregelen. Zo komt er een verbod op de verkoop van vuurwerk en een verbod op alcoholconsumptie in het openbaar. Dat laatste betekent feitelijk het einde van kraampjes waar ondernemers gl├╝hwein verkopen.

Mensen wordt ook gevraagd hun sociale contacten te beperken om verspreiding van het virus tegen te gaan. Er mogen niet meer dan vijf mensen uit twee huishoudens samenkomen.