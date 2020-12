Door een steekincident op een vakantiepark aan de Schutteheide in het Limburgse Heel is in de nacht van zaterdag op zondag rond 00.50 uur iemand gewond geraakt. Volgens de politie is het slachtoffer met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.

Een politiewoordvoerster laat weten dat het gaat om een incident “in de relationele sfeer”.