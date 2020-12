Maandag extra overleggen kabinet over corona

Het kabinet komt maandag opnieuw bijeen om te praten over corona. In de ochtend komt er een crisisoverleg met de meest betrokken ministers en later op de dag volgt een voltallige ministerraad. Een woordvoerder van het kabinet heeft dat zondag laten weten na het vijf uur durende beraad van een groot deel van het kabinet in het Catshuis. Het was een goed overleg, aldus de zegsman, die verder niks kwijt wilde.

Aanleiding voor het extra Catshuisberaad waren de almaar stijgende aantallen nieuwe besmettingen met het coronavirus in de afgelopen week. Zondag kwamen er nog eens bijna 10.000 positief geteste mensen bij. Omdat een deel van hen binnenkort zo ziek wordt dat er zorg nodig is, neemt de druk op de ziekenhuizen de komende weken verder toe, is de verwachting.

Dat het echt om nieuwe ingrepen gaat is zeker. De ministerraad is altijd op vrijdag. Dan kijkt het kabinet vooruit naar de maatregelen die in de week daarop worden verwacht. Dat er maandag een extra ministerraad komt, duidt er dus op dat er snel nieuwe coronamaatregelen worden getroffen.

Wanneer een nieuwe persconferentie volgt met premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge is nog niet bekend. Ook wordt niks gezegd over de maatregelen die zondag zijn besproken.

Ingewijden meldden eerder dit weekend dat er zwaardere maatregelen op tafel liggen om de gestage verspreiding tegen te gaan. Waar het precies om gaat, is niet duidelijk. Maar Rutte zelf liet afgelopen week in de Tweede Kamer doorschemeren dat het zou kunnen gaan om een sluiting van niet-essentiële winkels en een langere sluiting van de scholen in de kerstvakantie.

Sinds half oktober geldt er een gedeeltelijke lockdown, onder meer de horeca werd gesloten. Maar er werden sindsdien ook weer enkele versoepelingen doorgevoerd. Zo mochten mensen weer naar de bioscoop en dierentuin.

Bij de zogeheten ministeriële commissie COVID-19 (MCC) zitten naast de premier ook de drie vicepremiers aan tafel. Al naar gelang de sector waar het om gaat, schuiven de vakministers aan. Meestal zit al een groot deel van de bewindspersonen bij deze onderraad, die in de regel op dinsdag plaatsvindt. Om nieuwe besluiten te nemen, komt er een echte ministerraad aan te pas.