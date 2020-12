Op een industrieterrein aan de Amnesty Internationallaan in het Zuid-Hollandse Hellevoetsluis is in de nacht van zaterdag op zondag rond 03.15 uur brand uitgebroken in meerdere loodsen die op het punt staan te worden gesloopt. Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio dreigt het vuur over te slaan naar nog andere loodsen op het terrein.

De brandweer spreekt van een grote brand en meerdere eenheden zijn uitgerukt om het vuur te bestrijden.