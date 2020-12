Minder Jumbo-boodschappen bezorgd door boerenprotest

Door de boerenprotesten die vrijdag en zaterdag werden gehouden bij verschillende distributiecentra van Jumbo zijn 1700 bestellingen niet bezorgd. Bij bevoorradingscentra van Albert Heijn werd ook gedemonstreerd, daar ging het om 4500 klanten die geen bestelling hebben ontvangen, liet de supermarkt zaterdag weten.

De boeren blokkeerden vrijdag en zaterdag in Raalte (Overijssel) de ingang van een bevoorradingscentrum van Jumbo. In Zwolle stonden boeren bij een distributiecentrum van Albert Heijn en ook in de Gelderse plaatsen Oosterhout en Geldermalsen werd actie gevoerd. AH stelde dat door de acties niet alle winkels in het oosten van het land goed bevoorraad konden worden.

De boeren stopten hun blokkades zondag na gesprekken te hebben gevoerd met de supermarkten. “Wij hebben de actievoerende boeren bij onze distributiecentra aangegeven met hen een gesprek aan te gaan. Onze inzet is om dit gesprek nog voor de kerstdagen te laten plaatsvinden”, zei een woordvoerster van Albert Heijn. In Zwolle vertrokken de boeren nadat burgemeester Peter Snijders hen een ultimatum had gesteld.

Boerenorganisatie Farmers Defence Force (FDF) zei eerder dat het om een spontane actie van individuele boeren ging. Donderdag liep een ultimatum van de actiegroep af. FDF had geëist dat supermarkten 3 procent van hun omzet afdragen aan de coöperatie Farmer Friendly.

Het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) stelt te hebben aangegeven langer tijd nodig te hebben om te kijken naar het Farmer Friendly-voorstel. Directeur Marc Jansen zei al eerder zich niet onder druk te laten zetten met een ultimatum en daaraan gekoppelde dreigementen.