Ministerie waarschuwt voor ‘fake’ lijst met coronamaatregelen

Het ministerie van Justitie en Veiligheid waarschuwt mensen voor een lijst die zondagavond op social media rondgaat waarin zogenaamd de komende coronamaatregelen van het kabinet staan opgesomd. Volgens een woordvoerder gaat het om onjuiste informatie en betreft het “fake nieuws”.

Het departement verwijst op Twitter naar de site van de rijksoverheid waar alle juiste informatie over corona en maatregelen staan. De nieuwe, zwaardere maatregelen die het kabinet inderdaad in petto heeft, zijn nog niet bekend en de besluiten worden maandag genomen. Zondag sprak een deel van het kabinet daarover in het Catshuis.

In de valse opsomming staat onder meer dat naast de winkelsluiting ook contactberoepen tijdelijk moeten stoppen, dat een groep maximaal twee mensen mag zijn, er een landelijk verbod op alcoholverkoop komt na 18 uur en dat er een avondklok wordt ingesteld tijdens de jaarwisseling vanaf 20 uur.

Volgens de woordvoerder zijn dit soort fake berichten “vrij geraffineerd”. Het gaat om een mix van maatregelen die eerder in de media rouleerden, maar ook die erbij zijn verzonnen. Dat zijn vaak de zwaardere maatregelen. Justitie is alert op deze berichten “die vaak razendsnel via whatsapp worden verspreid”.