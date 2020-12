Nieuwe dienstregeling NS ingegaan en meer reisassistentie

De nieuwe dienstregeling voor 2021 van de NS is zondag ingegaan. Volgens het bedrijf is het voor 99 procent van de reizigers een herkenbare dienstregeling. Er kunnen wel kleine aanpassingen zijn in de vertrek- en aankomsttijden.

Vanwege corona rijdt nu 90 procent van de treinen. Dit blijft ook zo bij de start van de nieuwe dienstregeling, met dezelfde aanpassingen die er nu al zijn. Dat is voldoende volgens de NS voor de lage reizigersaantallen die er nu zijn. Dit betekent dat het aantal treinen per uur dat NS nu rijdt hetzelfde blijft, maar dat vertrek- en aankomsttijden wel anders kunnen zijn.

Naast de nieuwe dienstregeling breidt de NS de reisassistentie voor reizigers met een beperking uit met 25 stations. Op onder meer de stations Heemstede-Aerdenhout, Brummen en Wijchen kunnen reizigers extra hulp krijgen bij het in- en uitstappen in de trein als ze dat willen. In totaal biedt NS nu op 168 stations reisassistentie. Voor 2025 wil de NS dat op alle stations waar gestopt wordt aanbieden.