Ook in Rotterdamse binnenstad te druk

Ook in de Rotterdamse binnenstad wordt het zondagmiddag weer te druk. Dat laat de gemeente weten. Met name in de omgeving Binnenwegplein zijn te veel mensen. De gemeente zegt maatregelen te nemen om de drukte te reguleren. Bezoekers aan de stad wordt verzocht zo kort mogelijk te blijven, alleen te komen en afstand te houden.

De gemeente Den Haag liet eerder deze zondag al weten dat het te druk is in het centrum van de stad.

In Rotterdam waarschuwde de gemeente zaterdag ook al voor drukte.