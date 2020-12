Automobilisten moeten in de nacht van zaterdag op zondag in een aantal delen van Nederland rekening houden met beperkt zicht door mist. Volgens het KNMI komt in het noordoosten en midden van het land plaatselijk dichte mist voor met een zicht van minder dan 200 meter. Volgens het meteorologische instituut verdwijnt de mist in de ochtend.

Code geel is van kracht in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland en Utrecht.