Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt fors

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is het afgelopen etmaal fors toegenomen. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1872 patiënten vanwege een coronabesmetting. Dat zijn er 105 meer dan op zondag, de grootste toename in een etmaal sinds begin november. Sinds afgelopen donderdag is het aantal opgenomen patiënten met meer dan 200 toegenomen.

Het aantal van 1872 opgenomen coronapatiënten is het hoogste sinds 24 november, blijkt uit gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1369 coronapatiënten. Dat is een toename van 99 ten opzichte van zondag. Het aantal patiënten op de intensive cares steeg van 497 naar 503.