Acht jaar cel en tbs voor hoofdverdachte Zeeuwse zedenzaak

De rechtbank in Middelburg heeft de 47-jarige Pascal P. uit Aardenburg veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging, wegens jarenlang seksueel misbruik van de twee minderjarige dochters van zijn partner Tanja D. (44) uit Terneuzen. Volgens de rechtbank gaat het om “gruwelijke feiten”, waarin de slachtoffers werden gedwongen “te verblijven in de wrede en duistere wereld van seksueel misbruik”.

P. vergreep zich stelselmatig aan de meisjes, vanaf hun achtste levensjaar. Later liet hij de oudste dochter ook door andere mannen misbruiken, op parkeerplaatsen in Zeeland en in Belgische parenclubs. De rechtbank achtte niet bewezen dat P. daarvoor is betaald. De meisjes werden veelal gedrogeerd, om hun verzet te breken en het misbruik makkelijker te maken.

De rechtbank verklaarde ook bewezen dat P. een vriendinnetje van een van de dochters heeft verkracht. Twee andere vriendinnetjes hebben soortgelijke aangiften gedaan, maar de rechtbank vond in die gevallen niet genoeg bewijs voor een veroordeling.

Het Openbaar Ministerie had zes jaar cel en tbs geëist. De geëiste celstraf vond de rechtbank niet hoog genoeg, gezien de ernst van de feiten. De rechter wees onder meer op de ernstige, blijvende gevolgen die het misbruik voor de meisjes heeft gehad.

Tanja D. wordt eveneens door justitie vervolgd, voor haar aandeel in het misbruik. Volgens de rechtbank heeft zij de meisjes niet zelf misbruikt maar was zij wel volop betrokken, in ondersteunende zin. Het paar werkte bij het misbruik van D.’s dochters “intensief, meedogenloos en huiveringwekkend” samen, aldus de rechtbank. “Zonder D. had het misbruik niet kunnen plaatsvinden.” Zij regelde volgens de rechter onder meer de roesmiddelen en diende haar dochters deze toe.

P. is tevens veroordeeld voor het bezit en de verspreiding van kinderpornografie. In het verleden heeft hij, eveneens in een misbruikzaak, een voorwaardelijke tbs-behandeling ondergaan. Volgens deskundigen is de man pedofiel en hyperseksueel en is het gevaar voor herhaling groot. De rechtbank nam hun advies tot een gedwongen tbs over.

Tanja D. stond in november aanvankelijk samen met P. terecht, maar werd tijdens de zitting onwel. Haar advocaat deed een vergeefse poging tot wraking, omdat de rechtbank niet genoeg oog zou hebben voor de gezondheidsproblemen van D. Haar zaak gaat in januari verder met een tussentijdse zitting.