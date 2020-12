Advocaat moeder Sharleyne wil weer vrijspraak

De moeder van Sharleyne moet ook in hoger beroep worden vrijgesproken, vindt haar advocaat. Het Openbaar Ministerie verdenkt Hélène J. van doodslag op haar 8-jarige dochtertje.

Sharleyne werd in de nacht van 7 op 8 juni 2015 levenloos gevonden onderaan een flat in Hoogeveen. Het meisje woonde met J. op de tiende verdieping. Volgens het OM is ze gewurgd door haar moeder en naar beneden gegooid. J. ontkent dit. De 41-jarige vrouw werd in 2018 door de rechtbank in Assen vrijgesproken. Het OM eiste toen een celstraf van tien jaar. De aanklager houdt daar in hoger beroep aan vast.

Er kan volgens de advocaat van J. niet worden uitgesloten dat Sharleyne is gesprongen of door slaapwandelen is gevallen. De argumenten van het OM voor een misdrijf hebben “onvoldoende gewicht”, zei hij maandag in het gerechtshof in Leeuwarden.

Op Sharleyne werden bloeduitstortingen in de hals en puntbloedingen in de ogen aangetroffen. De conclusie van een patholoog die bewijs ziet voor verwurging, is volgens de advocaat onvoldoende betrouwbaar. “Het is een mening.” De advocaat hecht wel waarde aan de bevindingen van de drie andere letseldeskundigen. Die zijn minder overtuigd van verwurging en sluiten niet uit dat de plekken in de hals door de val zijn veroorzaakt. De drie beschikken over meer ervaring en worden hoger aangeschreven, aldus de raadsman.

Maandag is de laatste dag in de behandeling van het hoger beroep. Het is nog niet bekend wanneer het hof uitspraak doet.