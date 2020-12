Alle binnensportlocaties gaan dicht, buiten sporten mag wel

Alle binnensportlocaties gaan dinsdag voor een periode van vijf weken dicht. De sportscholen, zwembaden en sporthallen moeten hun deuren sluiten. Buiten kan wel gesport blijven worden, zei premier Mark Rutte in zijn speech vanuit het Torentje.

“Jongeren tot 18 jaar kunnen blijven sporten en trainen in teamverband”, zei Rutte. “Vanaf 18 jaar geldt een maximum van twee personen, die 1,5 meter afstand moeten houden. Maar geen teamtraining, geen wedstrijden, geen groepslessen en geen competitie. Een rondje in je eentje hardlopen of fietsen kan altijd en is ook aan te raden.”