Brabants carnaval straks in huiselijke kring en digitaal

Carnaval wordt straks in Brabant uitsluitend in huiselijke kring gevierd. Er worden livestreams ontwikkeld met troonredes van prinsen, buuts (carnavalesk cabaret), en films van vorige carnavalsvieringen. “Het wordt een digitale carnaval”, zei voorzitter Rob van de Laar van de Brabantse Carnavals Federatie maandagavond.

Via streaming hebben maandagavond tientallen Brabantse carnavalsorganisaties met elkaar overlegd wat nog mogelijk is met carnaval in 2021. “Een fysieke carnaval waaraan iedereen meedoet, dat gaat ‘m niet worden”, vatte Van de Laar samen. Geen carnaval op straat, alleen digitaal, in huiselijke kring gevierd. Er is nog een klein kansje dat er na 19 januari meer lucht is, als de besmettingen door het coronavirus ver genoeg zijn teruggedrongen en de nu afgekondigde lockdown wordt beĆ«indigd. Maar dan nog zijn evenementen onmogelijk, aldus Van de Laar. “Dan kunnen hooguit wat kleinschalige dingen gebeuren.”

De Federatie overweegt wel een campagne te houden om mensen van boven de grote rivieren te ontmoedigen met carnaval naar Brabant te komen. “Ze kwamen vorige jaren met bussen vol, bijvoorbeeld uit Utrecht en Rotterdam, naar met name Den Bosch en Breda”, weet Van de Laar. “We overwegen om samen met de Limburgse carnavalsbonden een oproep aan deze mensen te doen: kom niet naar het zuiden, er zijn geen carnavalsfeesten.”

Hij verwacht dat de drie Brabantse veiligheidsregio’s begin januari met een nieuw gezamenlijk statement komen over carnaval, mede opgesteld door de Brabantse Carnavals Federatie. De teneur zal echter niet veel anders zijn dan wat al bekend is: er komen definitief geen grote evenementen met carnaval, verwacht hij.

Op 12 januari is er een nieuwe persconferentie van premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge over hoe de periode daarna eruit komt te zien. Enkele dagen later organiseert de Brabantse Carnavals Federatie een nieuwe digitale bijeenkomst om te kijken wat er wel kan in het licht van wat het kabinet bekend heeft gemaakt.