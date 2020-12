Burgemeesters: harde aanpak noodzakelijk

Burgemeesters in het Veiligheidsberaad vinden het evident en noodzakelijk dat er nieuwe, strenge coronamaatregelen komen. “Wij moeten nu stevig ingrijpen. Deze afslag hebben wij een paar maanden geleden gemist”, zei burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam voorafgaand aan het overleg met de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s. Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad noemt het verloop van het virus “buitengewoon zorgelijk”.

“Wij snakken naar een enorme hamer. Zo trekken wij het niet langer. De situatie is ook bijna niet meer handhaafbaar”, aldus burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht. Een strenger pakket maatregelen geeft volgens de burgemeesters verlichting in de handhaving. Maastricht had dit weekeinde nog meerdere opstootjes door “korte lontjes” in de binnenstad omdat mensen boos werden omdat zij vonden dat anderen te dichtbij kwamen. “Dat wil je niet meer”, aldus de burgemeester.

Volgens haar is de “angst” van het begin van het jaar weg en is boosheid daarvoor in de plaats gekomen. “Maar we moeten door, er is geen andere weg”, zegt zij. De burgemeesters benadrukken nog maar eens dat het allemaal draait om het aanpassen van het gedrag van mensen, want zo krijgt Nederland het virus er niet onder. “Door goed te doen, komen we er sneller uit”, vat burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem het samen.

Een harde lijn is volgens hen nodig omdat de druk op de zorg veel te groot wordt. “Zachte heelmeesters maken stinkende wonden”, zeggen meerdere burgemeesters. “De situatie is dermate ernstig dat we niet veel kanten op kunnen. Het is niet anders”, zegt Jan van Zanen van Den Haag. “Het is klip en klaar dat er maatregelen moeten komen. Over de hele breedte laait het virus weer op en het loopt de zorg over de schoenen”, aldus Wouter Kolff van Dordrecht.

“Wij moeten door en positief blijven. De vaccinaties komen eraan. Volgend jaar rond deze tijd ziet het er allemaal heel anders uit”, verzacht Penn-te Strake.