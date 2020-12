Burgemeesters Veiligheidsberaad en Grapperhaus als gepland bijeen

Het Veiligheidsberaad waarin de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s samenkomen, gaat maandag door zoals gepland. Ook veiligheidsminister Ferd Grapperhaus zal er ‘gewoon’ bij zijn en de burgemeesters bijpraten over de aanstaande coronamaatregelen.

De planning was al dat de vergadering deze keer om 13.30 uur zou beginnen en niet zoals anders in de avond. Dat heeft te maken met het feit dat in het Veiligheidsberaad ook andere onderwerpen dan corona moeten worden besproken. Dit keer staat onder meer ‘de brandweer’ als onderwerp op die reguliere agenda. Dat overleg loopt om 16.00 uur over in het specifieke corona-overleg. De burgemeesters praten dan met Grapperhaus over de aanpak van de maatregelen en hoe die regels te handhaven. Het gaat dan onder meer over hoe kerstdrukte in de winkels kan worden beperkt en hoe dat moet met de jaarwisseling. Rond 18.00 uur is dit overleg afgelopen.

Na afloop staan Grapperhaus en burgemeester Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad, de pers te woord.

Het kabinet neemt maandag overdag al besluiten over zwaardere maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Premier Rutte zal die maandagavond toelichten in een toespraak vanuit het Torentje.

Al sinds het uitbreken van het virus komt het Veiligheidsberaad vrijwel wekelijks samen.