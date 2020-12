CNV: leerkrachten moeten tijd krijgen om zich voor te bereiden

Scholen moeten deze week nog wel de tijd krijgen om zich voor te bereiden op het geven van online-onderwijs, vindt onderwijsbond CNV.

Als vanaf woensdag de scholen dicht moeten, dan is het belangrijk dat onderwijsteams de overige dagen van deze week regelruimte krijgen. Geen onderwijs op die dagen, maar wel een gedegen voorbereiding op het online-onderwijs na de kerstvakantie”, zegt voorzitter Daniëlle Woestenberg van CNV Onderwijs.

De bond heeft begrip voor het sluiten van de scholen “gezien de oplopende aantallen coronabesmettingen”, maar maakt zich ook zorgen over de gevolgen voor leerlingen en onderwijspersoneel. “Uiteraard moeten we er met z’n allen voor gaan dat deze nieuwe lockdown geen nieuwe achterstanden veroorzaakt, we moeten oog houden voor leerlingen in een kwetsbare situatie”, zegt ze.