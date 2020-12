CureVac: mijlpaal bereikt in ontwikkeling coronavaccin

Het Duitse biotechbedrijf CureVac heeft de volgende fase aangekondigd van de ontwikkeling van zijn coronavaccin. Aan het klinisch onderzoek dat nu wordt opgestart zullen op termijn meer dan 35.000 proefpersonen meedoen in Europa en Latijns-Amerika, verwacht het bedrijf. Topman Franz-Werner Haas sprak over een “belangrijke mijlpaal”.

Nederland heeft al bijna 9 miljoen doses gereserveerd van het middel, dat nog in ontwikkeling is. Het is nog niet bekend hoelang het onderzoek nog duurt. Nederland verwacht in het tweede kwartaal van 2021 een besluit over toelating en in het tweede of derde kwartaal de feitelijke levering

Wereldwijd wordt gewerkt aan tal van middelen tegen Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is inmiddels door toezichthouders groen licht gegeven voor het gebruik van een vaccin van het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTech.

EU-lidstaten als Nederland wachten nog tot het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) het Pfizer-vaccin heeft beoordeeld. Nederland kan daarna ook beschikken over dat middel. Verder zijn ook al deals gesloten over de aankoop van vaccins die nu nog ontwikkeling zijn.