De 5 fijnste voordelen van een covid-winter

Het kabinet had 8 december geen goed nieuws: de corona-cijfers zijn nog altijd te hoog. Tijdens de kerstdagen mogen we maximaal 3 personen ontvangen, het zorgpersoneel werkt zich nog altijd een slag in de rondte, en ook daarbuiten is het voor velen een zware tijd. Maar gelukkig zijn er ook veel lichtpunten te vinden. Daarom hierbij: de 5 belangrijkste voordelen van een covid-winter.

Voordeel 1: een winter zoals hij bedoeld is

Al sinds maart horen we het regelmatig in de media: de opgeluchte stemmen van mensen die eindelijk de kans hebben even tot rust te komen. Onderzoek van TNO bevestigt dat beeld: deelnemers geven aan dat ze door de coronacrisis meer ruimte hebben voor ontspanning, bezinning en reflectie. Vooral gezien het schrikbarende aantal burn-out de afgelopen jaren, is dat zeer goed nieuws. Geniet dus van de rust die eigenlijk bij een winter hoort, en doe alles net even wat langzamer. Het kan. En het mag. Eindelijk.

Voordeel 2: eindelijk tijd om een nieuw matras uit te zoeken – en tijd om er op te liggen

De horeca (en veel andere bedrijven) hebben het zwaar, maar de omzet in het huis-, tuin- en keukensegment is explosief gestegen. Onze tuinen en thuiswerkplekken hebben er nog nooit zo goed uitgezien, en nu komen we toe aan de fijnste plek in huis: ons bed. Dat is ook online te merken; het wemelt van de aanbiedingen. Op www.mattsleeps.com vind je bijvoorbeeld een heel fijn assortiment matrassen gemaakt van goede, duurzame materialen – die je prima kan betalen met al het geld dat nu niet aan etentjes wordt gespendeerd. Als je nu een matras wil kopen, is het dus niet moeilijk er één te vinden waar je met liefde op blijft liggen tot alles voorbij is.

Voordeel 3: tijd en aandacht voor de mensen om ons heen

We kunnen elkaar niet knuffelen, en we zien sommige vrienden en familie veel te weinig, maar toch is ons contact met de mensen om ons heen verbeterd. Uit hetzelfde onderzoek van TNO blijkt dat we niet alleen beter voor onze buren en onze omgeving zorgen, maar ook dat we thuis en op de werkvloer meer verbondenheid voelen. We hebben meer aandacht en begrip voor elkaar, reageren liefdevoller. En cliché, maar waar: daar worden we nog altijd gelukkiger van dan een fantastisch draaiende economie.

Voordeel 4: tijd voor nieuwe en oude hobby’s

Misschien zat je elke week op de vereniging en kan dat nu niet meer. Daar ben je dan waarschijnlijk niet heel blij mee. De nieuwe situatie dwingt ons om onze dagen anders in te richten dan we gewend zijn. Maar dat heeft ook zijn voordelen, want temidden van al die verveling pak je eindelijk die nieuwe hobby op, of kom je weer toe aan een oude waar je altijd heel blij van werd. Het kan dan ook haast niet anders of we hebben na deze winter een enorm aantal fantastische muzikanten – die alle talen vloeiend spreken.

Voordeel 5: minder uitstoot

Ook niet onbelangrijk: onze uitstoot is flink verminderd sinds we minder reizen. Wereldwijd is de CO2-uitstoot dit jaar vier tot acht procent lager. Uiteraard is het belangrijk dat we na deze pandemie een manier vinden om dat zo te houden, maar dit is in ieder geval al winst. Althans, als je straks graag nog lang wil genieten van een corona-vrije wereld, en tijdens echte winters wil verdwijnen op die nieuwe matras.