De Jonge: situatie is ernstig, meer is nodig

De situatie rondom corona is op dit moment “ernstig”, zegt coronaminister Hugo de Jonge voorafgaand aan een spoedoverleg over mogelijke strenge maatregelen. De ziekenhuisopnames nemen toe en daarom is er meer nodig, zegt hij.

Het kabinet beraadt zich over strengere maatregelen en De Jonge verwacht daar later maandag meer over te kunnen vertellen. Uiteraard kijkt het kabinet naar wat andere landen doen, zoals Duitsland, maar “wij hebben wel echt te maken met de Nederlandse situatie”, zegt hij. In Duitsland gaat aanstaande woensdag een strenge lockdown gelden: niet-essentiĆ«le winkels gaan daar dicht en ook scholen sluiten de deuren.

Volgens ingewijden is het vrijwel zeker dat ook in Nederland een groot deel van de winkels dichtgaat. Supermarkten en apotheken zouden wel openblijven. Andere mogelijke maatregelen zijn het verlengen van de kerstvakantie zodat scholen langer dicht blijven en het sluiten van plekken als pretparken of dierentuinen. Wel kan het nog “alle kanten op”, zeiden bronnen zondagavond.